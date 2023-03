Chique Schuttershofstraat in Antwerpen binnenkort heraangelegd: “Geen parkeerplekken meer en autovrij”

Daarnaast zal er in de straat ook meer ruimte zijn voor groen. Er komen grotere boomvakken zodat de bomen beter kunnen groeien en zodat er ook een betere waterinfiltratie is. “In het centrum van de stad hebben we het probleem dat het water heel slecht in de grond dringt. Daar willen we dus ook rekening mee houden”, aldus Cordy.

Binnen enkele maanden zouden de voorbereidende werken al moeten starten. Volgens de districtsburgemeester zou de heraanleg volgend jaar klaar moeten zijn.