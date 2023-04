Opvallend infobord op het marktplein in Beringen: "Keer om en zoek het bord uitgang"

Om de nieuwe verkeerssituatie op de markt in Beringen te verduidelijken, heeft de stad grote infoborden geplaatst. Opvallend is dat daarop staat dat bestuurders zelf op zoek moeten gaan naar het bord "uitgang" als ze de markt willen verlaten.

Daarnaast zijn er ook borden waarop staat dat je enkel mag parkeren in de bestemde vakken, er een maximum snelheid is van 20 km per uur en er eenrichtingsverkeer is.