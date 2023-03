Na een lange nacht onderhandelen staat federale regering op zucht van begrotingsakkoord

De topministers van de federale regering hebben er de afgelopen weken verschillende keren voor moeten bijeenkomen - er is sinds gisterenavond zelfs non-stop onderhandeld -, maar staan nu toch op een zucht van een begrotingsakkoord. Op de valreep, want de deadline is morgen. De tekst wordt nog nagelezen, maar na een lange nacht onderhandelen, zal premier Alexander De Croo (Open VLD) straks waarschijnlijk dus met een akkoord naar het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer vertrekken.