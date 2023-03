ESA-baas ontkent dat lobbying een rol speelde bij selectie nieuwe Belgische astronaut

Maar nee, dat heeft niet meegespeeld, zo zegt de ESA-baas stellig aan Belga tijdens een video-interview in het ESA-onderzoekscentrum in Noordwijk in Nederland. "De Belgische koning is een echt grote fan van alles wat met de ruimte te maken heeft. Ik ontmoette hem al verschillende keren. Het is altijd een eer en een plezier, want dan zie ik de vonk in zijn ogen en het enthousiasme dat het Belgische staatshoofd heeft voor de ruimtevaart, maar wanneer wij astronauten selecteren, dan speelt dat geen enkele rol."

België draagt financieel relatief veel bij aan ESA. Op de ranglijst van de landen die het meeste bijdragen, staat België vijfde, wat niet in verhouding is met de grootte van ons land, maar ook daarmee wordt geen rekening gehouden, stelt ESA. "Kijk naar Denemarken. Die hebben dit jaar opnieuw een astronaut in de ruimte. Wel, Denemarken is een land dat relatief weinig bijdraagt aan ESA", zo maakt Aschbacher zijn punt.

"Het is de kwaliteit van de mensen die telt", verzekert hij nog. "Ik was persoonlijk sterk betrokken bij de finale selectie van de laatste vijf kandidaten en Liégeois heeft toen echt overtuigd met zijn technische kwaliteiten en met het feit dat hij een teamspeler is."

De drie Belgische ruimtevaarders tot nog toe, van links naar rechts astronaut Dirk Frimout, aspirant-astronaut Raphaël Liégeois en kosmonaut Frank De Winne: