Veel wetenschap, duiklessen en Russisch: dit moet de nieuwe Belgische astronaut Raphaël Liégeois leren

Na de basisopleiding krijgen de astronauten een specifieke ruimtemissie toegewezen. Ze worden eerst nog eens twee jaar lang intensief getraind op de specifieke vaardigheden en taken die ze zullen nodig hebben voor de missie.

Vanaf dan wordt er ook zo veel mogelijk samen met de andere crewleden getraind, in Europa of bij de ruimtevaartorganisaties in de Verenigde Staten, Japan, Canada of Rusland.

Pas daarna is het echt tijd om naar de ruimte te vertrekken. "Tussen 2026 en 2031 zijn er 5 plaatsen voor Europese astronauten naar het ISS", zei Raphaël Liégeois in "De afspraak". "We weten nog niet in welke volgorde we zullen vliegen, maar het zal dus ten vroegste in 2026 zijn."

Wat wel al vast staat: de eerste Europeaan op de maan zal niet Liégeois of één van de vier andere nieuwe astronauten zijn. ESA kijkt daarvoor naar de vorige klas, die intussen al meer ervaring heeft. Maar niemand weet wat de toekomst daarna zal brengen.