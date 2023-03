Geert Buelens wint de Boon-literatuurprijs met klimaatboek; Edward van de Vendel met kinderboek over vluchtelingen

Geert Buelens (°1971, Duffel) is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Hij is dichter en schreef eerder al een cultuurgeschiedenis van de jaren 60. In “Wat we toen al wisten” vertrekt hij vanuit het jaar 1972, het jaar waarin de Club van Rome de beroemde studie “Grenzen aan de groei” publiceerde en er sprake was van een “ongekend momentum” qua milieubewustzijn.

“De mensheid wist in 1972 dat de planeet in gevaar was”, schrijft Buelens. “Dat maakt dit boek onvermijdelijk ook een verhaal over verzuim, verwaarlozing en vergetelheid.” Buelens put niet enkel uit wetenschappelijke bronnen, maar ook uit strips, literatuur, films en series. Zoals “De Kat” op de toenmalige BRT, de lenige held die actie ondernam tegen milieu-overtredingen.