Rookmelder alarmeert buren over beginnende keukenbrand; Brusselse brandweer kan op tijd hond redden

Los daarvan wil Derieuw nogmaals het nut van rookmelders onderstrepen. "Zonder rookmelder waren we wellicht pas veel later opgeroepen en had de brand zich kunnen uitbreiden. Maar nu hoorden de buren het alarm afgaan en belden ze meteen de 112. Ik pleit er daarom nogmaals voor om rookmelders in alle Brusselse woningen te verplichten, en niet alleen in huurwoningen zoals nu het geval is", aldus Derieuw.