Braziliaans oud-president Bolsonaro keert na maanden terug naar Brazilië, maar wil oppositie niet langer leiden

"Er lopen heel wat zaken tegen de oud-president", vertelt Nina Jurna, correspondent in Brazilië. "Dat zijn bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met zijn Covid-beleid. Er zijn in Brazilië meer dan 600.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er wordt hem verweten dat hij te laks is geweest in de bestrijding ervan en dat hij vaccins zou hebben tegengehouden."

"Verder is er ook een zaak in verband met het verspreiden ook van fake news en desinformatie, en ook zijn rol bij de bestorming van overheidsgebouwen moet worden onderzocht. Bovendien kwam er recentelijk nog een hele grote opmerkelijke zaak aan het licht over juwelen uit Saoedi-Arabië. Bolsonaro was daar op staatsbezoek met zijn echtgenote en kreeg toen als geschenk juwelen ter waarde van miljoenen dollars. Ze hebben die gift nooit aangegeven."