"Britten hebben voor het eerst in 30 jaar meer vertrouwen in de EU dan in Britse parlement of regering"

Kort na het Brexitreferendum in 2016 was er nog een lichte stijging in het vertrouwen in het Britse parlement en de regering, maar in de jaren daarna is dat vertrouwen met zowat 10 procentpunt gezakt tot minder dan 25 procent. Tegelijkertijd steeg het vertrouwen in de Europese Unie de voorbije jaren tot bijna 40 procent.

De voormalige Britse minister voor de Brexit, David Davis, noemt de resultaten in The Guardian waarschijnlijk het gevolg van de "zeurderige en kribbige ruzies" in het Britse parlement, tijdens de vaak chaotische debatten en stemmingen van de voorbije jaren. Volgens Davis zijn die ruzies "zeer onproductief" geweest.