Dieter Coppens zaait bloemenweide in Genk om gemeenten aan te sporen om zoveel mogelijk nutteloos gazon om te zetten in natuurlijk alternatief

"De natuur die er nog rest in Vlaanderen is zo versnipperd", zegt Coppens. "De tuinen kunnen we als stapstenen gebruiken tussen de natuurgebieden. We staan hier in Genk aan de poort van wat eigenlijk het enige nationale park in België is. We gaan dat van hier nog verder laten uitdeinen over heel Vlaanderen. Als elke Vlaming al 1 vierkante meter in zijn tuin zou aanpassen, verdubbelen we de oppervlakte aan natuurgebied in Vlaanderen."