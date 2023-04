Antwerpse scheepvaartpolitie zit dit jaar al aan 51 drugsgerelateerde arrestaties, versterking op komst

Al 51 arrestaties kon de Antwerpse scheepvaartpolitie dit jaar verrichten in de strijd tegen drugs in de Antwerpse haven. Vooral het aantal uithalers, criminelen die drugs uit bijvoorbeeld containers halen, is explosief gestegen. Hoewel de scheepvaartpolitie momenteel nog onderbemand is, wil ze de druk op drugscriminelen opvoeren. Ze wordt daarin bijgestaan door andere diensten van de Federale Politie zoals hondenteams en de afdeling Luchtsteun.