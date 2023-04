Dan toch geen optreden van mogelijk neonazistische metalband in Diest, organisator schrapt concert

In Diest komt er dan toch geen optreden van de omstreden metalband die gelinkt wordt aan het neonazisme. De Poolse band Graveland zou normaal gezien binnenkort optreden in Café Hell, maar dat veroorzaakte heel wat commotie. De stad Diest startte een onderzoek om na te gaan of de muziekgroep daadwerkelijk banden heeft met het neonazisme. Maar nog voor het onderzoek is afgelopen, heeft de uitbater van het café beslist om het optreden te annuleren.