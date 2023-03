De Lijn schrapt tijdelijk busritten in regio Leuven door personeelstekort

Om het personeelstekort op te vangen, gaat De Lijn op zoek naar nieuwe chauffeurs. In totaal zijn er nog 77 vacatures beschikbaar in 2023. “Zodra deze vacatures ingevuld zijn, kunnen we terug naar een normale dienstverlening. Bij deze een warme oproep: mensen die op zoek zijn naar een boeiende job, wij zijn op zoek naar buschuaffeurs; Dus schrijf je zeker in bij ons”, aldus Karen Van der Sype. Deze week start De Lijn met een nieuwe rekruteringscampagne en organiseert ook een speciale jobdag in Leuven op 13 mei om toekomstige chauffeurs aan te trekken.