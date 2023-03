Heeft Filip Dewinter aan Russische media gezegd dat er NAVO-kernwapens in Oost-Europa staan? "Verkeerd begrepen door journalist" 

Volgens Dewinter kende hij de man wel uit een ver verleden en schreef hij ooit nog voor het Russisch medium Sputnik, dat ondertussen in heel wat West-Europese landen offline werd gehaald. "Het was een kort, telefonisch gesprek van nog geen tien minuten. Omdat ik wist dat de man ooit voor Sputnik schreef, heb ik ook niet meteen gevraagd voor welk medium zijn gesprek nu bedoeld was. Ik was welwillend, maar zal in het vervolg wat terughoudender zijn voor telefonische interviews", duidt Dewinter. Een publicatie van het stuk vonden we nergens terug.

"Hij heeft me waarschijnlijk verkeerd begrepen toen ik begon over Russische kernwapens in Wit-Rusland en Oost-Europa." Nadien besprak het parlementslid ook nog kort dat mogelijk verwarring ontstond door de kernwapens die de NAVO in Europa (waaronder België) bewaart.