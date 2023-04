Vliegende valse eurobiljetten in inkomhal luchthaven Deurne: actiegroep pleit met opvallende actie voor sluiting

Dat er net valse eurobiljetten in de lucht werden gegooid, was niet toevallig. "We wilden daarmee aantonen hoe sociaal onrechtvaardig de luchthaven is: het bedrijf kost enorm veel van ons belastinggeld." Volgens haar heeft de luchthaven vooral negatieve effecten. "Denk maar aan de slechte luchtkwaliteit, of al het lawaai. Bovendien is het ook vooral een luchthaven voor de allerrijksten, omdat er veel privéjets vertrekken."