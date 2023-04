Drie van de servals die in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen verblijven, verhuizen naar een park in Zuid-Afrika

Eén van de servals die momenteel wordt opgevangen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, werd twee jaar geleden in beslag genomen bij iemand die het dier illegaal als huisdier hield. Het dier werd door de politie in Brussel in beslag genomen tijdens een huiszoeking. De agenten waren ter plaatse voor een ander onderzoek en troffen de kat in het appartement aan. Brandweerlui konden het dier vangen en overdragen aan het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.

De twee andere dieren werden vorig jaar, met enkele weken ertussen, in de omgeving van Gent gevangen. Ook hier kon de brandweer de dieren vangen. Alledrie de dieren verhuizen dus binnenkort naar een natuurpark in Zuid-Afrika.