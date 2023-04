Dronken bestuurder belt zelf politie omdat hij niet durft verder rijden

Afgelopen nacht heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst een bestuurder van een elektrische bromfiets betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Opmerkelijk was dat de man van 61 uit Bilzen zelf de politie had verwittigd, omdat hij niet meer verder durfde te rijden.

Hij legde een positieve ademtest af en bleek 2,3 promille alcohol in het bloed te hebben. Omdat hij voor het rijden met zijn bromfiets geen rijbewijs nodig heeft, kon de procedure “onmiddellijke intrekking” niet toegepast worden. De man mocht zijn roes uitslapen in de cel en zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.