Eigenaar van vermiste ezels uit Lissewege gevonden

De ezels waren dinsdag ontsnapt en ze liepen langs de drukke expressweg tussen Brugge en Zeebrugge. De politie bracht de dieren naar het paardenasiel in Koolkerke. "Ze hebben een goede nacht gehad. Ze hebben bieten en hooi gegeten en zien er dolgelukkig uit", zegt Mark Wentein van het paardenasiel. "Ze hebben misschien wat verzorging nodig aan hun hoeven, maar verder zijn ze in perfecte gezondheid." Waarschijnlijk zijn de ezels ontsnapt toen ze op zoek waren naar drinkwater. "Twee nachten geleden was het aan het vriezen en we vermoeden dat ze op zoek gingen naar water. Zo zijn ze ontsnapt en op de expressweg in Lissewege beland."