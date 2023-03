Engie biedt opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en gas

Vanaf 1 april herintroduceert Engie een contract met vaste prijs en een looptijd van een jaar in zijn aanbod. "Easy Vast zal beschikbaar zijn in een beperkte hoeveelheid en is bestemd voor klanten met een vast contract dat wordt vernieuwd in juni 2023 en voor consumenten die stabiliteit en zekerheid op lange termijn verkiezen", klinkt het.