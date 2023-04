Ex-atleet Christophe Impens kijkt vanuit zijn wielerherberg uit op de  Kluisberg en de Kortekeer

Aan de voet van de Koppenberg ligt de "KoppenHerberg" van ex-atleet Christophe Impens uit Gent. In de bed and breakfast van Impens zijn er zeven kamers voor in totaal vijftien mensen. "Mijn vrouw en ik zijn hier eerder toevallig beland", zegt Impens. "We waren op zoek naar een woning in de buurt. Toen mijn vrouw tijdens een fietstocht een sanitaire stop hield, zagen we dat dit pand te koop stond. Ik ging aankloppen bij de eigenaars, een ouder koppel, en meteen viel de prachtige omgeving me op."