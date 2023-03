Fanfare Van Relst in Kampenhout wenst ere-voorzitter Will Tura het allerbeste: "Hij heeft gelijk dat hij stopt" 

Will Tura stopt met optreden! Nieuws waarbij de leden van de Koninklijke Fanfare De Vlaamse Leeuw Van Relst in Kampenhout toch even de oren hebben gespitst. Tura, die in de jaren 60 een paar jaar in Kampenhout heeft gewoond, is naast ereburger van de gemeente, ook ere-voorzitter van de fanfare. De fanfare wenst hem het allerbeste toe.