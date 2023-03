President Macron predikt soberheid: nieuw waterplan moet Frankrijk voorbereiden op droogtes zoals in snikhete zomer van 2022

Het plan omvat een vijftigtal maatregelen. Zo moet er veel meer water hergebruikt worden. De Franse regering mikt op 10 procent van het gebruikte water, vandaag wordt minder dan 1 procent hergebruikt. In 5 jaar tijd zullen 1.000 projecten worden gelanceerd om water te recycleren en te hergebruiken, maakt de regering zich sterk.



Daarnaast wordt het gebruik van water in de landbouw en kernenergiesector, maar ook in andere sectoren, grondig tegen het licht gehouden. De regering maakt ook 180 miljoen euro vrij voor het herstel van lekkende waterleidingen in de meest risicovolle steden. Weglekkend water is een groot probleem in Frankrijk. In het hele land lekt gemiddeld 20 procent van het water weg, in sommige steden is dat zelfs de helft.