"Bye Bye Viaduct" en stickers met gele handen: bouwheer Lantis wil Antwerpenaar warm maken voor Oosterweelwerken aan viaduct Merksem

De nieuwe "Bypass" zal zes rijstroken tellen, drie in elke richting. Dat zijn er twee minder dan vandaag. Levert dat niet meer hinder op voor het autoverkeer? "De toestand op de Antwerpse wegen is erg, maar we hebben maatregelen genomen om problemen te beperken", zegt Van Camp. "Dat gaat dan over de aanleg van park and rides aan de rand van de stad, net als een verbeterde fietsinfrastructuur, een busbaan op de A12 en verschillende extra treinen die werden ingelegd." Zo hoopt Lantis dat er minder wagens op de "Bypass" zullen rijden.