Genk laat jagen op everzwijnen op 70 bijkomende hectaren bosgebied toe

“Jagers kunnen maar een jachtplan opmaken als ze een aaneengesloten gebied van 40 ha hebben. Daarom willen we voor zes gebieden voor in het totaal 70 ha extra de jachtrechten verpachten. Het gaat om onder meer een 30 ha in Oud-Winterslag, 25 ha in Kattevennen, een 6-tal ha in Oud-Termien, ... Op die manier kunnen de wildbeheereenheden een jachtplan maken en het beheer van everzwijnen efficiënter aanpakken. In de verpachtingen worden trouwens bijkomende voorwaarden ingeschreven zoals een minimum afschot", legt schepen van Ruimte Toon Vandeurzen (CD&V) uit.