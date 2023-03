Granaat gegooid bij gewapende overval op café in Anderlecht

De granaat die in het café werd gegooid, is niet ontploft. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst).

Het café is ontruimd en er werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is ter plaatse om het springtuig onschadelijk te maken.

"Op dit moment is er nog weinig duidelijkheid over de daders of het motief, maar het onderzoek is volop lopende. Het belangrijkste is dat er geen slachtoffers vallen. Daarom is er ook een veiligheidsperimeter ingesteld en is DOVO ingeschakeld om de granaat onschadelijk te maken", meldt politievoerder Sarah Frederickx.