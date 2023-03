Grote werken voor 1,6 miljard euro starten aan UZ Gent: "Hier bouwen we ziekenhuis van de toekomst"

Het Universitair Ziekenhuis van Gent ondergaat de komende jaren een totale metamorfose. Onder de naam 'Project U' krijgt de hele campus een facelift. "We willen een ziekenhuis worden van de toekomst, in de stad en voor de stad, waar we topgeneeskunde op wereldniveau aanbieden", zegt Mortier. Het startschot van de werken is de bouw van Nobel I. Dat is een toren van 12 verdiepingen die tijdens de werken verschillende diensten zal opvangen. Later wordt het gebouw een opleidings- en onderzoekscentrum. De werken voorzien ook veel nieuwe groenzones die voor de buurt toegankelijk zullen zijn.