Gwyneth Paltrow staat terecht in ski-proces: waarom is er zoveel over te doen?

Terry Sanderson beweert dat Gwyneth Paltrow langs achter tegen hem aan gebotst is, waardoor hij ten val kwam. "Op mijn gezicht in de sneeuw, bewusteloos." Met een hersenschudding en vier gebroken ribben tot gevolg. Nog volgens Sanderson heeft Paltrow na het ongeval "vluchtmisdrijf" gepleegd. En legde de ski-instructeur die haar en haar gezin op dat moment les gaf, een valse verklaring af over het verloop van de gebeurtenissen. Hallo rechtszaak.



Maar Gwyneth Paltrow beweert dan weer net het tegenovergestelde. Zij zegt dat Sanderson haar langs achter heeft geraakt en dat ze hem niet had horen of zien aankomen. "Meneer Sanderson heeft mij zeer duidelijk geraakt, en dat is de waarheid", luidt het. Op het moment van de botsing, met zijn skilatten tussen haar benen, vroeg ze zich naar eigen zeggen af of "dit een grap is, of dat iemand iets perverts aan het proberen is."