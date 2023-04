BEKIJK - 3 tips van onze factcheckers om zelf aan de slag te gaan met foto's en video's

Een oorlog, een terreurdaad of verkiezingen: bij elke grote gebeurtenis verschijnen er honderden foto’s op sociale media. Begin februari werden onze nieuwsoverzichten overspoeld met beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië. Af en toe zaten daar foto’s tussen die eigenlijk niets te maken hadden met de ramp. Oude beelden van andere gebeurtenissen gebruiken alsof ze van een recent voorval zijn: het is een van de meest voorkomende manieren om fake news te verspreiden.

In deze eerste video leggen we uit hoe je zelf kan achterhalen of een foto recent is: