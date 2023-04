Gemeente Jette koopt grond van NMBS en maakt er nieuw park van

De gemeenteraad van Jette heeft woensdagavond de erfpachtovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeenten en de NMBS voor een toekomstig park. Dat park kadert in het Duurzame Wijkcontract 'Magritte'. De goedkeuring is het einde van een lange saga. De aanleg van een park op het braakliggende terrein staat al een hele tijd op de agenda. Het doel is om de dichtbebouwde wijk zuurstof te geven en ook te verbinden met zowel de De Smet de Naeyerlaan als de nieuwe Hippodroomwijk in de Stad Brussel.