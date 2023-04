Malle vraagt inwoners of ze kasteel van Westmalle mag kopen voor 853.050 euro 

Aan dat alles hangt voor Malle een omvangrijk prijskaartje vast van 853.050 euro. "Maar daar stopt het niet", vertelt burgemeester Sanne Van Looy (N-VA). "Het kasteel moet gerestaureerd worden. Die kosten kunnen oplopen tot vier miljoen euro, verspreid over meerdere jaren. Ook het onderhoud van het domein zou 16.000 euro per jaar kosten. Voor de aankoop hebben we het geld vandaag. De andere oplopende kosten kunnen een grote financiële uitdaging zijn voor de volgende legislatuur. Daarom zoeken we een breed draagvlak en willen we het uitvoerig behandelen in de gemeenteraad."