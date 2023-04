Kleuters en leerlingen van De Fruitboom in Sint-Truiden helpen mee met verhuizing naar nieuwe school

Ook leerling Lisa hoopt op wat meer kleur in de nieuwe school. "Onze oude is heel kleurrijk, terwijl deze nieuwe school erg wit is", zegt Lisa Vandecruys. "Hopelijk komt er later nog wat kleur op de muren, maar voor de rest vind ik het een hele mooie school. Alles is nieuw, en het is ook cool dat een deel van de nieuwe school vroeger een kerk was. Omdat het dak zo hoog is, geeft het mij zelfs het gevoel dat ik al in het middelbaar zit. Niet slecht dus, want dan ben ik al een beetje voorbereid."