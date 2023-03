Van ongeleverde pakjes tot niet-afgewerkte klusjes: dit is de top 10 van de klachten bij de Consumentenombudsdienst

Op nummer 2 van de meest voorkomende klachten staat de sector ‘Meubelen en stoffering’. "We hebben bijna 500 dossiers behandeld vorig jaar in die sector. Maar veel dossiers, in welke sector dan ook, gaan over pakjes die niet toekomen, of te laat toekomen. Bestellingen komen soms ook beschadigd aan bij de klant."



Op de derde plaats staan de klachten over ICT-goederen. "Dan zitten we in de sector van smartphones, tablets en laptops. De meeste discussies gaan over schade die volgens de winkel niet binnen de garantie vallen, zoals waterschade, of drukschade. Dat is schade die ontstaat doordat de smartphone een té hoge druk heeft gekregen, waardoor het scherm zwarte strepen of vegen krijgt."