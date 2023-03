KRC Genk opent eerste jongdementie café in Cegeka Arena

Het café is dus een ontmoetingsplek waar bezoekers in gesprek gaan, maar ook van elkaar kunnen leren. "Als mensen met een vorm van dementie samen zijn dan kunnen we elkaar beter aanvoelen. Het zorgt voor een klik. We kunnen beter met onze lotgenoten praten dan met andere mensen. Bij hen gaan we al eens sneller verloren in het gesprek", zegt Ivo Wauters. Hij is 66 jaar en heeft frontotemporale dementie, waardoor zijn gedrag en taal aangetast is.