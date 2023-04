Kringwinkels Gent en Destelbergen krijgen niet langer geld voor ingezamelde goederen, wel voor verkocht of hergebruikt materiaal

De kringwinkels in Gent en Destelbergen gaan nog meer inzetten op hergebruik. Dat heeft alles te maken met de nieuwe manier waarop ze betaald worden. Afvalophaler IVAGO gaat vanaf dit jaar niet langer betalen per opgehaalde kilo materiaal, maar wel per kilo die ook echt verkocht of hergebruikt wordt. Dat bedrag kan oplopen tot 80.000 euro. Dat is meer dan de winkels vroeger kregen. "We krijgen voor het eerst in 20 jaar meer, we zijn heel tevreden met deze nieuwe shift", zegt Tine Van Rumst van kringwinkels Open Plaats. Als de kringwinkels erin slagen om meer dan de helft van het ingezamelde materiaal te verkopen, krijgen ze een bonus.