Leerkrachten in school Neder-Over-Heembeek geven geen les: "geweld tegen leerkrachten accepteren we niet!"

Leerkrachten van de Peter Benoitschool in Neder-Over-Heembeek zagen het niet zitten om donderdag les te geven. Ze waren in shock na wat er eerder deze week was gebeurd. Eén van de leerkrachten was aangevallen door een ouder : "We leven erg mee met onze collega. Die is arbeidsongeschikt. Hopelijk kan hij na de paasvakantie opnieuw aan de slag", zegt pedagogisch directeur Sandra De Nies.

Met de actie wil het schoolteam een signaal geven : "Geweld tegen leerkrachten accepteren we niet. Ouders die met hun frustraties naar het schoolteam komen, leerkrachten intimideren en hun beklag komen doen. Scholen krijgen er steeds vaker mee te maken. In zo'n sfeer willen we niet werken", verduidelijkt De Nies.

Uit respect voor de leerkracht die slachtoffer werd van de verbale en fysieke agressie, heeft de schooldirectie beslist om geen details vrij te geven over wat er precies is gebeurd. Vrijdag gaat de Peter Benoitschool opnieuw open. Sandra De Nies : "We willen op een positieve en constructieve manier de lessen hervatten en hopen dat zoiets niet meer gebeurt."