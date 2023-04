Man en vrouw overleden na brand in appartement in Zutendaal

In Zutendaal is vannacht een koppel om het leven gekomen bij een brand in een appartement in de Windmolenstraat. Uit het onderzoek blijkt dat de rookmelder in het appartement defect was en dat het vuur is ontstaan in de zetel in de woonkamer. Vermoedelijk is een achtergebleven sigaret of aangebleven theelichtje de oorzaak.