Grenspark Kalmthoutse Heide heeft masterplan voor erkenning als Nationaal Park 

"Maar we benadrukken in het plan ook dat niemand nadeel mag ondervinden van een erkenning", klinkt het. Dat is van belang, omdat heel wat landbouwers en eigenaars van gronden in de buurt kritiek hadden op de kandidatuur. "Zij zien die erkenning vooral als een bedreiging", vertelt Groffen. "Ik begrijp hun ongerustheid, door de hele stikstofaffaire hebben zij al erg veel regels aan hun hoofd. We hebben in het masterplan dan ook een artikel opgenomen waarin we expliciet zeggen dat er geen enkele belemmering zal komen voor hen wannneer we eenmaal een Nationaal Park zijn", verzekert Groffen. De uitbreiding van het park van 6000 naar 14.000 hectare heeft dus geen effect op de landbouwers. "De natuur die erkend kan worden, valt al onder de stikstofregels. Daar verandert dus niets aan."