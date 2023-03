Aantal dak- en thuisloze mensen hoger dan verwacht: "Structureel tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen"

In 2022 werden 7.912 dak- en thuisloze mensen geteld in verschillende regio's in België. Het onderzoek wordt gefinancieerd door de Koning Boudewijnstichting, maar deze keer stak ook Vlaanderen geld toe en daardoor kon een groter gebied onderzocht worden. In Vlaanderen zes zones: Boom-Mechelen-Lier, Arrondissement Brugge, Midwest, Middenkust, (zorg)regio Kempen en Waasland.

Opvallend is dat ruwweg een derde op straat verblijft, in noodopvang of in opvanghuizen. Daarnaast is er een grote groep die noodgedwongen verblijft bij vrienden of familie. De cijfers tonen voor het eerst de omvang van die "verborgen dakloosheid".