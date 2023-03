Meisje van 14 jaagt inbreker naar buiten in Watou: "Je doet dat toch niet!"

Tussen grensdorpjes Watou en Abele, op enkele honderden meter van Frankrijk, ligt de boerderij van de familie Dequidt. De veertienjarige Laurien, één van de drie kinderen, was donderdagvoormiddag alleen thuis.

“Ik had me net gedoucht op de bovenverdieping, wanneer de honden plots begonnen te blaffen buiten”, vertelt ze. “Toen ik de achterdeur hoorde opendraaien, dacht ik dat mijn papa terug naar binnen kwam van het werk in de varkensstal. Maar de voetstappen op de trap klonken anders dan gewoonlijk. Ik ging een kijkje nemen en betrapte er een man in een zwart motorpak met fluojasje. Hij had een zwarte helm op, met open vizier. Zijn blik verraadde dat hij geschrokken was. De man draaide zich meteen om en viel bijna van de trap. Ik achtervolgde hem en riep dat hij weg moest gaan. Toen hij het huis uit vluchtte, riep ik nog: je doet dat oglik niet! Ik sloeg de deur dicht en brak in tranen uit. Ik was volledig in paniek.”