Meisje van Aarschotse school raakt vast met kajak op Ourthe en wordt gered door brandweer

Een meisje is woensdagmiddag bij het kajakken op de Ourthe vast komen te zitten op een verhoging middenin de rivier in La-Roche-en-Ardenne.

"Vier kinderen zijn omgeslagen in de Ourthe ter hoogte van Floréal. Ze zijn opgevangen, maar twee andere kinderen hebben de afdaling verdergezet", legt Guy Gilloteaux (MR), burgemeester La-Roche-en-Ardenne, uit. "Ze raakten waarschijnlijk gestrest toen ze de werveling zagen die het water veroorzaakte en hun kajak is omgeslagen. Een van de kinderen is over de golf gegaan en kon uitstappen. Het andere kind heeft zich vastgeklampt aan de verhoging in het midden van de rivier en bevond zich in een precaire situatie", aldus de burgemeester. Duikers van de brandweer konden het meisje ongedeerd naar de oever brengen.