Minister Lydia Peeters eist beveiliging van jaagpad langs Zenne in Zemst: "Daar moet iets gebeuren, en op heel korte termijn"

"Dit kan absoluut niet", zegt de minister. "Het jaagpad is in 2019 omgevormd tot fietssnelweg, en we zien nu dat het daar gevaarlijk is. Ik heb de Vlaamse Waterweg meteen opdracht gegeven om met alle betrokken aan tafel te gaan zitten met het oog op maatregelen. Ik hoor dat sommige instanties tegen een reling of afrastering zijn, maar het kan niet zijn dat daar continu mensen in het water belanden", aldus de minister.