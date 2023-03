Na meer dan 60 jaar op de planken: Will Tura (82) stopt met optreden

Op 2 augustus 1958, op zijn 18e verjaardag, treedt Will Tura voor het eerst onder die artiestennaam op. Meer dan 60 jaar en 10.000 optredens zet de zanger, intussen 82 jaar, een punt achter de concerten. "Het gevoel om live op te treden met een band is met niets te vergelijken. Maar na 10.000 keer is het goed geweest. Het is nu aan Arthur Blanckaert om van het leven te gaan genieten", zegt Will Tura in Het Laatste Nieuws.

"Aan het begin van mijn carrière had ik nooit kunnen bedenken dat ik zo vaak zou mogen zingen. Ik heb van ieder moment op het podium genoten en kan mijn fans daarom niet genoeg bedanken."

"Of ik Will Tura nu helemaal op stal heb gezet? Natuurlijk niet. Ik blijf thuis spelen en componeren. Maar ik laat nu vooral de dingen wat op mij afkomen. (...) Weet je, niks moet nog, sommige dingen mogen nog. Dat is een fijn gevoel."