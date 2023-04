Bistro “De Coupee" in station Herne wordt uitgebaat door mensen met autisme 

De vzw De Okkernoot heeft de naam bekend gemaakt van het nieuwe inclusieve dagbestedingsproject in het vroegere station van Herne, "De Coupee". Mensen met autisme draaien mee in de inclusieve bistro en doen hier werkervaring op. Het station was niet meer toegankelijk voor reizigers dus kocht de vzw het om het volledig te restaureren. Op zondag 14 mei vindt de inhuldiging van “De Coupee” plaats en op 15 mei openen ze de deuren. Mensen kunnen hier iets komen eten en drinken of iets kopen in de winkel met lokale producten.