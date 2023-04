Nieuw ruimtelijk beleidsplan Peltorama 2050 goedgekeurd door gemeenteraad Pelt

Peltorama 2050 houdt ook rekening met het vrij houden van open ruimtes in de gemeente. Zo zal er in Pelt 106 hectare woongebied bewust niet meer bebouwd worden. De dorpskernen en het centrum van de gemeente zullen versterkt worden. "Maar we houden daarbij rekening met het DNA van elk dorp", benadrukt de burgemeester. "We kijken vooral naar de Peltse kinderen en jongeren, want het gaat over hun toekomst. Dit is geen plan van de gemeente, maar een plan van en voor 34.000 Peltenaren."