Door cyberaanval uitgestelde aangepaste loketwerking Antwerpen start vandaag: meer online opties, minder geopende stadsloketten

Wat dan met inwoners die minder digitaal vaardig zijn? "Die laten we niet in de steek", benadrukt de schepen. "We bieden onze fysieke dienstverlening nog steeds aan, dit is geen afbouw." Toch is er een verandering: de loketten in de districten Antwerpen, Deurne, Merksem en Wilrijk worden regioloketten en zijn zes dagen per week open, de anderen twee. "De regioloketten zijn elke zaterdag en ook twee keer per week 's avonds geopend. De andere loketten noemen we stadsloketten, die zijn een keer per week open in de avond", laat Ait Daoud nog weten.