Ontbrekend stuk ontdekt van belangrijke muur tijdens Guldensporenslag in Kortrijk

"Zonder de muur die we ontdekt hebben, zou Kortrijk geen zo'n belangrijke rol gespeeld hebben in de Guldensporenslag", vertelt archeoloog Philippe Despriet. Na de Brugse Metten verschuilde de Franse koning Filips de Schone zich samen met 300 anderen in de burcht in Kortrijk, waar nu de Onze Lieve-Vrouwekerk staat. De weermuur van 400 meter lang zorgde voor bescherming van die burcht. "Filips de Schone trok zich net in Kortrijk terug omdat daar zo'n beschermmuur te vinden was."