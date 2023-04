Toren van Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren in juli opnieuw open voor publiek 

Wie de toren bezoekt, kan meteen ook de duizenden markeringen in de muren bekijken. Ze zijn een stille getuige van meer dan 500 jaar geschiedenis, zegt archeologe Elke Wesemael: "Het is op zich niet zo bijzonder dat er markeringen zijn. Het is een fenomeen dat in veel Europese kerken voorkomt. Maar meestal verdwijnen die markeringen onder pleisterwerk. Dat is in Tongeren niet gebeurd, waardoor we letterlijk duizenden tekens hebben teruggevonden."