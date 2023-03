Oppositiepartijen niet onder de indruk van begrotingsakkoord, Voka spreekt van "gemiste kans"

Het rapport dat het Monitoringcomité opstelde voor de begrotingscontrole, gaf aan dat het tekort 1,1 procent lager ligt dat wat in oktober vorig jaar was begroot. "Dat betekent twee dingen", stelt premier Alexander De Croo tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Dat betekent dat de hemel aan het opklaren is én dat het begrotingswerk met de nodige sérieux en degelijkheid is gedaan."