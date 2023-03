Overheid moet bijna 30 miljoen euro terugbetalen aan Luminus (en straks misschien nog veel meer aan andere energieleveranciers)

Of de rechter in beroep bij Engie wél in dezelfde lijn zal oordelen als bij Luminus, is nog afwachten. Engie startte zijn rechtszaak ruim twee jaar later dan Luminus, de procedure in beroep loopt nog. Voor de Belgische schatkist is dit geen klein bier: Engie vordert ongeveer 100 miljoen euro aan heffingen terug. Al moet ook nog blijken of een deel van de vordering niet verjaard is.