Deel personeel DeLaval in Drongen staakt voor zesde dag op rij over voorwaarden invoering ploegensysteem

De werknemers hebben een aantal eisen. Zo willen ze dat de invoering van het ploegensysteem minder impact heeft op hun gezinsleven en gezondheid. Het aantal gewerkte uren reduceren door een half uur betaalde pauze in te voeren, is een van hun vragen. "Nu moet men starten om 5.00 uur in de ochtendploeg en eindigen om 22.00 uur in de avondploeg. Als we middagpauze betalend maken, dan kunnen we het geheel met een uur reduceren", legt Sebbe Van De Putte. Verder willen ze ook dat de labomedewerkers een compensatie krijgen, want "die moeten vandaag naar een verschoven uurrooster gaan, waar ze tot 8.00 uur 's avonds werken", zegt Van De Putte.

Volgens de vakbond stuit het de werknemers ook tegen de borst dat werkgevers die ploegenwerk invoeren van de overheid een fiscaal voordeel krijgen en dat daar niets tegenover staat voor hen.